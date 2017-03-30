Ağbal'dan 2 bin kişi için istihdam müjdesi

Maliye Bakanı Ağbal: "Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin gelir uzman yardımcısı alacağız. Sınav iznini Başbakanlıktan aldık. 10 Nisan'da bütün genç mezun arkadaşlarımızı davet ediyorum." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin gelir uzman yardımcısı alacağız. Sınav iznini Başbakanlıktan aldık. 10 Nisan'da bütün genç mezun arkadaşlarımızı davet ediyorum, Gelir İdaresi Başkanlığının açacağı sınava müracaat edin. Vergi dairelerimizde, Gelir idaresi Başkanlığımızda çok güzel hizmetler yapın. 2015-2016 KPPS'den puan alan bütün arkadaşlarımız bu sınava müracaat edebilir. Mayıs ayı içerisinde de inşallah bu sınavı yapacağız." dedi.