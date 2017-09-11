Ağbal, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Maliye Bakanı Ağbal: İkinci çeyrekte bayram nedeniyle oluşan iş günü kaybına rağmen ekonomimiz ilk çeyrekte elde edilen yüksek büyüme oranını devam ettirmiştir.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu yılın ikinci çeyreğinde bayram nedeniyle oluşan iş günü kaybına rağmen ekonominin ilk çeyrekte elde edilen yüksek büyüme oranını devam ettirdiğini belirtti.



Ağbal, yazılı açıklamasında, 2017 yılı 2. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.



Bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 5,1 ile yüksek oranda büyüdüğü belirten Ağbal, 2. çeyrekte bayram nedeniyle oluşan iş günü kaybına rağmen ekonominin ilk çeyrekte elde edilen yüksek büyüme oranını devam ettirdiğini bildirdi.



Hükümet olarak uygulamaya koydukları teşvikler ve desteklerin ne kadar yerinde olduğunun, yılın ilk yarısında elde edilen yüksek büyüme oranında kendisini gösterdiğini vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti:



"İç talep, kredi genişlemesi ve vergi indirimlerinin yanı sıra ekonomide beklentilerin iyileşmesi ve öngörülebilirliğin artması ekonomik büyümenin sürükleyicisi olmuştur. Yatırımlar da referandum sonrası pekişen siyasi ve ekonomik istikrara ek olarak yatırım ortamını iyileştirmek, yatırımları teşvik etmeye yönelik attığımız adımlarla yüzde 9,5 artış kaydetmiştir."



Ağbal, açıklanan verilerin büyüme kompozisyonunun da sağlıklı olduğunu ortaya koyduğuna işaret ederek, artan küresel ticaret hacmi, ticaret ortaklarının talebindeki iyileşme ve turizmdeki toparlanmayla bu yılın ikinci çeyreğinde dış talebin büyümeye yüzde 1,7 puan pozitif katkı sağladığını kaydetti.



Ekonomiye ilişkin öncü göstergelerin, yılın geri kalanında da büyümenin güçlü devam edeceği yönünde olduğunu aktaran Ağbal, şu ifadeleri kullandı:



"Özellikle üçüncü çeyrekte turizmdeki toparlanma, ihracattaki olumlu seyirle baz etkisi ekonomik büyümeyi ivmelendirecektir. Bu göstergeler ışığında 2017 yılında Orta Vadeli Program hedefimizin de üzerinde büyüyeceğimizi tahmin ediyoruz. Ara vermeden hızla uygulamaya devam edeceğimiz reformlar, aldığımız tedbirler, pekişen güven ve dış konjonktürde meydana gelecek olumlu gelişmeler ekonomideki canlanmayı desteklemeye devam edecektir."