Agamemnon kaplıcaları bin 200 yıldır şifa dağıtıyor

İzmir'in Balçova ilçesindeki, Truva Savaşı'nın ünlü komutanı Agamemnon'un adıyla anılan kaplıcalar, eski çağlardan bugüne şifa arayan yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumunda.

İzmir'in Balçova ilçesindeki, Yunan mitolojisinde Miken kralı olarak bilinen Truva Savaşı'nın ünlü komutanı Agamemnon'un adıyla anılan kaplıcalar, eski çağlardan bugüne şifa arayan yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumunda.



Agamemnon'un, yüzü ve vücudu yaralarla kaplı kızının yıkanarak sağlığına kavuştuğu, Truva Savaşı'ndan çıkan yaralı askerlerin suları ile iyileştiği, Büyük İskender'in yaralı askerlerinden birçoğunun tedavi edildiği rivayet edilen kaplıcalar, antik dönemlerden bugüne, yüzyıllar boyunca şifa merkezi olarak hizmet veriyor.



Modern tıbbın imkanlarından da yararlanılarak çeşitli tedavi yöntemleri uygulanan ve Balçova Termal Oteli bünyesinde hizmet veren şifalı sular, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından büyük ilgi görüyor.



Tesisin Genel Müdürü Ramazan Kaya yaptığı açıklamada, kaplıca ve kür merkezlerinin hem Türkiye'de hem de dünyada önemli sağlık merkezlerinin başında yer aldığını belirtti.

YILDA 60 BİN KİŞİYE TERMAL TEDAVİ



Alanında uzman 40 sağlık personelinin görev yaptığı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile tesise ilginin her yıl arttığını bildiren Kaya, sodyum, bikarbonat, klor, flor ve kalsiyum ağırlıklı yedinin üzerinde havuz çeşidi ile termal turizm alanında Türkiye'nin en önemli tesislerinden biri olduklarını ifade etti.



Kaya, "2016 yılında yerli ve yabancı 60 bin kişiye tedavi hizmeti sunduk." dedi.

NORVEÇ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE 24 YILDIR ANLAŞMA YAPILIYOR



Kaya, şöyle konuştu:



"Norveç Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşma gereği 24 yıldır her yıl bin 300 romatizmalı hasta merkezimizde tedavi alıyor. Tedavi ettiğimiz hastaların yüzde 40'a yakınını yabancılar oluşturuyor. İskandinav ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden şifalı sular için gelenler var. Yılda 80 bin gecelemenin 35 binini yabancı konuklarımız yapıyor. Bu da sağlık turizm açısından İzmir'e yaptığımız katkıyı ortaya koyuyor. Hedefimiz, Türk cumhuriyetleri, İran, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden gelen yabancı misafirlerin de otelimizi tercih etmesi."