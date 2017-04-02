Ağaçta ipe dolanarak asılı kalan leylek kurtarıldı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir ağacın dalındaki ipe dolanarak asılı kalan leylek, kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Ahmetbey Mahallesi'nde dere kenarında bir ağaçtaki ipe dolanan leylek, ağacın dalında asıllı kaldı.



Çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Arazinin ağaçlık ve engebeli olması nedeniyle bölgeye Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.



Yaklaşık 20 metre yükseklikteki dalda mahsur kalan leyleği kurtarmak için ağaca tırmanan NAK ekibi, yoğun çabaya rağmen leyleğe ulaşamadı.



Mahallede oturan Halil Göbel, evinden getirdiği av tüfeğiyle leyleğin daldan asılı kalmasına neden olan ipe ateş etti.



NAK ekibi, ipin kopması sonucu yere düşen leyleği, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdü.



Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen leylek, tedavi altına alındı.



"VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA AĞAÇTAN İNDİREBİLDİK"



Göbel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaçta mahsur kalan leyleği arkadaşının gördüğünü söyledi.



Bahçenin kendisine ait olduğu belirten Göbel, "Arkadaşım tarlayı sürmeye geldiğinde leyleği görmüş. Bana telefon açıp 'Ağaçta leylek asılı kalmış gelip yardımcı olur musun?' dedi. Ben de itfaiyeyi aradım ama onlar da buraya giremeyeceği için bizi NAK'a yönlendirdiler. Onlar gelip yardımcı oldular. Leyleğin kaç gündür burada olduğunu bilmiyoruz. Leyleği bu şekilde bırakmaktansa tüfekle de olsa kurtarmayı başardık.'' diye konuştu.



NAK ekibinde görevli Pınar Bulmuş da bölgenin itfaiye ekiplerinin girmesine engel olacak yapıya sahip bulunduğunu söyledi.



Bulmuş, bunun üzerine harekete geçtiklerini kaydederek, ''5 arkadaşımızla buraya geldik. Bayağı yüksek bir ağaçta asılıydı. Leyleği almayı denesek de vatandaşların yardımıyla ağaçtan indirebildik. Şu an iyi görünüyor. İnşallah iyileşip doğaya kavuşur.'' ifadelerini kullandı.