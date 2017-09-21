Afyonkarahisar'daki FETÖ davaları

FETÖ soruşturmaları kapsamında 3'ü tutuklu 17 sanık hakim karşısına çıktı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında açılan 16 ayrı davada 3'ü tutuklu 17 sanık hakim karşısına çıktı.



Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalara tutuklu sanıklar Mustafa Özcan, Recai Dörmez, Mustafa Can, tutuksuz sanıklar Veysel Taşçı, Yasemin Aytekin, Gülcan Dalar, Sadık Gürbüz, Hilal Can, Muammer Çoban, Hümeyra Kara, Kadir Özkan, Ramazan Kubay, Mehmet Üner, İbrahim Demirhan, Raşit Yıldırım, Muzaffer Emer, Ülkü Yıldız ve avukatları katıldı.



"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından yargılanan sanıklar savunma yaptı.



Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlarını istedi.



Mahkeme heyeti, sanıklardan Veysel Taşçı'yı 7 yıl 6 ay, Muammer Çoban'ı 9 yıl, Hümeyra Kara'yı 7 yıl 6 ay, Ramazan Kubay'ı 8 yıl 3 ay, Mehmet Üner'i 7 yıl 6 ay, İbrahim Demirhan'ı 8 yıl 3 ay, Raşit Yıldırım'ı 9 yıl, Ülkü Yıldız'ı 8 yıl 3 ay, Muzaffer Emer'i 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



Sanıklardan Sadık Gürbüz'ün ise beraatına karar verildi.