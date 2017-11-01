Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY operasyonu

Tespit edilen delillerle FETÖ/PDY üyelerinin kentte yeni yapılanma içerisine girdikleri belirlendi.

Afyonkarahisar'da yürütülen operasyon kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin yeni yapılanma içerisine girdikleri tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 27'si tutuklandı.



Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün örgütsel faaliyetlere devam ettiği, yeni yapılanma içine girdiği, örgüt içerisinde kopmaların engellenmesi ve haklarında yakalama kararı bulunan firari örgüt üyelerinin saklanması amacıyla kentte yeni evler açıldığı belirtildi.



Gelen ihbarlar ve yapılan araştırma çalışmaları sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Soruşturma kapsamında tespit edilen 24 farklı adreste şüpheliler hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçu kapsamında Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimat ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Cumhuriyet Başsavcılığı ve 12 farklı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama kararı bulunan ve içlerinde yargı mensubu, askeri personel, eğitim mensubu ve Polis Akademisi 2012 yılı sorularının çalınması olayına karıştığı iddia edilen şüphelinin de olduğu şüpheli ile bu şüpheliler ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen şüpheli yakalanmış olup, ayrıca yapılan aramalarda 64 bin 995 lira 13 bin 545 Amerikan Doları, 235 avro, 10 sahte düzenlenmiş nüfus cüzdanı, 1 sahte düzenlenmiş sürücü belgesi, dijital dokümanlar ile suç delili olabilecek şifreli haberleşmede kullandıkları değerlendirilen ve içerisinde ilk tespitlere göre şifreli program olabileceği anlaşılan programların yüklü olduğu cep telefonları ele geçirilmiştir.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç delili olarak ele geçirilen eşyalara el koyma talimatı ve şüpheliler ile ilgili gözaltı talimatı verilmiştir. Ele geçirilen eşyalara el konulmuştur."



Açıklamada 32 kişinin gözaltına alındığı, mahkemeye çıkarılan zanlılardan 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 27'sinin ise tutuklandığı bildirildi. Ayrıca sahte nüfus cüzdanı le sahte sürücü belgesi ele geçirilen şüpheliler hakkında, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ayrı bir soruşturma başlatıldığı kaydedildi.