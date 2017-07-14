Afyonkarahisar'da FETÖ'den 5 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 5'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 18 kişi yakalandı.



Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, örgüt içerisinde farklı faaliyetlerde bulunan ve aynı zamanda "Bylock" kullanıcısı oldukları belirlenen şüphelilerin belirlenen adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi yakalandı.



Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi.



Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.



Adliyeye çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 13 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.