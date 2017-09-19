Afyonkarahisar'da 11 FETÖ'cü tutuklandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 11'i tutuklandı.



Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 13 Eylül'de gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardınden salıverilmişti.