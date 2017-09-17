Afyon'da zincirleme kaza: 11 yaralı

Afyonkarahisar'da biri tarım işçilerini taşıyan minibüs olmak üzere toplam 5 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 06 TZN 03 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek, Serkan Çeliker'in kullandığı 03 HB 853 plakalı otomobile çarptı.



Kazayı görerek duran Kamil Yaz'ın kullandığı 64 AV 536 plakalı otomobil ile Tahsin Erdoğan'ın kullandığı 05 NB 101 plakalı otomobile ise Mehmet Asana'nın kullandığı 13 AS 189 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpması sonucunda ikinci bir kaza daha meydana geldi.



Kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazanın ardından 06 TZN 536 plakalı otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.



Meydana gelen iki kaza nedeniyle çevre yolu yaklaşık bir saat tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.