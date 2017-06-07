Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 26 kişi gözaltına alındı

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 kişiden 26'sı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, 26 kişi yakalandı.



Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, örgüt içerisinde farklı faaliyetlerde bulunan ve aynı zamanda "ByLock" kullanıcısı oldukları belirlenen şüphelilerin, adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 26 kişi yakalandı.



Gözaltına alınan şahıslar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.



Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.