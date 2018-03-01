Afrin'den acı haber: Şehit ve yaralılarımız var

Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) Afrin'den acı haber gelediğini açıkladı. TSK tarafından yapılan açıklamada şehit sayısının 8'e yükseldiği belirtildi. Yaralı asker sayısının ise 13 olduğu kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

23 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hatay'ın Hassa ilçesinin karşı tarafına düşen Afrin kırsalındaki Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde, saat 14.00 sıralarında, güvenlik güçleri ile PYD/YPG'li teröristler arasında çatışma çıktı. Ağır silahlarla saldırıda bulunan 23 terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

TÜNELLERDEN SALDIRDILAR

Terörist grubu etkisiz hale getiren güvenlik güçlerinin ele geçirmek için ilerlediği Kel Tepe bölgesinde bulunan tünellerden 80-100 kişilik terörist grubu çıktı. Tünellerden çıkan teröristler, ellerindeki ağır silahlarla PÖH, JÖH ve koruculardan oluşan timlere saldırmaya başladı.

8 ASKER ŞEHİT OLDU, 13 ASKER YARALI

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) Afrin'den acı haber gelediğini açıkladı. TSK tarafından yapılan açıklamada şehit sayısının 8'e yükseldiği belirtildi. Yaralı asker sayısının ise 13 olduğu kaydedildi.

HELİKOPTER İSABET ALDI

Çatışma bilgisi üzerine bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, teröristlerin bulunduğu Kel Tepe bölgesi sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı.

Bu sırada hava desteği ve yaralıların tahliyesi için havalanan ve bölgeye ulaşan ATAK helikopterler de teröristler tarafından saldırıya uğradı.

Teröristlerin saldırısında bir helikopter isabet alınca iniş yapamayarak geri çekildi. Bunun üzerine havalanan jetler teröristlerin bulunduğu tepe bölgesine hava bombardımanı düzenledi. Uçakların bombalamasının ardından bölgeye inen helikopterler durumu ağır olan yaralıları tahliye ederek Hatay ve ilçelerindeki hastanelere taşıdı.

Durumu daha iyi olan yaralılar ise araçlarla sınır hattına taşındı ve ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

- Genelkurmay Başkanlığından, Zeytin Dalı Harekatı'nda 5 askerin şehit olduğu bildirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 5 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA