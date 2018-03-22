Afrin'de teröristlerce tuzaklanan EYP patladı

Afrin'de arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PYD tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Şehit ve yaralıların olduğu bildiriliyor.

Afrin'de arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PYD tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Şehit ve yaralıların olduğu bildiriliyor.

Sabah saatlerinde Afrin kent merkezinde mayın ve el yapımı patlayıcılara yönelik arama- tarama ve imha çalışması yürüten TSK birliklerinin faaliyeti sırasında teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti.

Yaralı askerler hastaneye sevk edildi

Patlamada, faaliyete katılan askerlerden şehit ve yaralananların olduğu bildiriliyor. Yaralanan askerler, kentte bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Kaynak: Ajanslar