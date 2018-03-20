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20 Mart 2018 15:24 | Son Güncelleme: 20 Mart 2018 15:26

AFRİN'DE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

TSK ve ÖSO, Afrin bölgesinde 3 köyü daha ele geçirdi..

AFRİN'DE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Ayrıntılar geliyor..

Etiketler: afrin


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