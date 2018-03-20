AFRİN'DE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
TSK ve ÖSO, Afrin bölgesinde 3 köyü daha ele geçirdi..
Ayrıntılar geliyor..
Ayrıntılar geliyor..
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