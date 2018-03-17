Afrin'de 5 köy daha teröristlerden temizlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Fetih yakın, Afrin'in dörtte üçü kontrolümüz altına girmiş durumda''. Bugün toplam 12 köy terör örgütlerinden temizlenmiş oldu.
Detaylar geliyor...
Detaylar geliyor...
Lunapark'ta Gondol kazası korkuttu Gençlik Parkı'ndaki lunaparkta bulunan gondol, platforma çarptı. Gündem
Erdoğan: Oyunu bozduk! Sona geldik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitap... Gündem
Van'daki silahlı saldırı Edremit ilçesindeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden güvenlik... Gündem
Afrin'de 3 köy daha alındı Afrin'in merkezinde bulunan Hacı Kasımlı, Eşkanşarki ve Astaro köyü terörden temizlendi. Gündem