Afrin'de 3 köy ve Bocite dağı teröristlerden tamamen arındırıldı

TSK ve ÖSO, Afrin'de Küçük Çakmak, Alemdar ve Kafer Batna köyleri ile ilçe merkezine bağlı stratejik öneme sahip Bocite Dağı'nı teröristlerden temizledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Küçük Çakmak ve Alemdar köyleri ile ilçe merkezine bağlı Kafer Batna köyü ve stratejik öneme sahip Bocite Dağı'nı YPG/PKK-DAEŞ'ten arındırdı.

Afrin ilçe merkezinin güneybatısında yer alan Bocite Dağı, ilçe merkezine yönelik harekatta kritik öneme sahip.

Gün içerisinde TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Hocamali, Savan Kabir, Çançanlı köyleri ile ilçenin güneybatısında Cinderes'e bağlı Kane Kauer, Tellef, Kocaman köyleri, kuzeydeki Bülbül beldesinin Solaklı ve Alibey köyleri ve ilçe merkezine bağlı Halidiye, Culbul ve Kavkabah köyünü YPG/PKK-DAEŞ'li teröristlerden arındırdı.

İlçenin kuzeydoğundaki Şeran beldesine bağlı Kara Tepe ve Kastel Keçik köyleri de sabah saatlerinde terörden temizlenmişti.

Harekatta, Cinderes-Afrin yolu üzerinde stratejik önemdeki Bableit Havaalanı da bugün teröristlerden kurtarılmıştı.

Böylece gün içerisinde kurtarılan nokta sayısı 18'e ulaşırken, harekat kapsamında bir günde ele geçirilen en çok nokta sayısına ulaşılmış oldu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DAEŞ'in işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 151'i köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 189 bölgeyi kontrolü altına aldı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esad rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

Kaynak: AA