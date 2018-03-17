Afrin'de 3 köy daha alındı
Afrin'in merkezinde bulunan Hacı Kasımlı, Eşkanşarki ve Astaro köyü terörden temizlendi.
TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 567'ye yükseldiğini açıkladı. Afrin’in 7 köyü daha teröristlerden temizlendi, Mabatlı belde merkezi ile Afrin ilçe merkezinin ana kara yolu bağlantısı kesildi. Böylce Afrin tam anlamıyla çembere alınmış oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de terör örgütü PDY/PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelere yönelik 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 57'nci güne girildi.
TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'de ilerleyişi hız kesmeden devam ediyor.
3 BİN 567'YE YÜKSELDİ
TSK'dan bu sabah yapılan açıklama ile harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist saysının 3 bin 567'ye yükseldiği kaydedildi.
Öte yandan iyice köşeye sıkışan teröristlerin Afrin şehir merkezinde araçları ateşe verdiği ortaya çıktı.
7 KÖY DAHA TEMİZLENDİ
TSK ve ÖSO, Afrin’in 7 köyünü daha teröristlerden temizleyerek, Mabatlı belde merkezi ile Afrin ilçe merkezinin ana kara yolu bağlantısını kesti.
Son gelen bilgilere göre Afrin'in Hacı Kasımlı, Eşkanşarki ve Astaro köylerini teröristlerden temizlendi.