Afrin'de 2 köy ve 2 tepe terörden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'in Yukarı Meski ve Aşağı Meski köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepeleri teröristlerden temizledi.

Afrin'de teröristler için çember daralıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun ilçe merkezine girmesine ramak kaldı.

Afrin harekatının başlangıcından bu güne etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530 oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'in Yukarı Meski ve Aşağı Meski köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepeleri teröristlerden temizledi.

Böylece, 210'u köy ve 43'ü kritik nokta olmak üzere 253 bölgede kontrol sağlandı.