Afrin şehidinin cenazesi memleketi Tokat'a getirildi

Arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Gökhan Güllü'nün cenazesi, memleketi Tokat'a getirildi

Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 26 yaşındaki piyade sözleşmeli er Gökhan Güllü'nün cenazesi, memleketi Tokat'a getirildi.

Hatay'da düzenlenen törenin ardından uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, babası Şahin, annesi Naciye, kardeşi Hüseyin Güllü ile yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Toraman ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında uçaktan alınarak cenaze aracına konuldu. Şehit Güllü'nün cenazesi, daha sonra Turhal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Güllü'nün cenazesi, cuma namazının ardından Turhal Belediyesi önünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Gündem 22 Mart 2018 11:27 Afrin'de Kur'an-ı Kerim'e Tuzaklanmış Patlayıcı BulunduZeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'de, mayın ve patlayıcı arama çalışmaları devam ederken bir evin odasındaki Kur'an-ı Kerim'de bulunan patlayıcı imha edildi.

Bu arada şehidin babaevinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı, belediye tarafından da sokakta taziye çadırı kuruldu.

Kaynak: AA