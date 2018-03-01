Afrin operasyonunda sıcak gelişme yaşandı

Afrin Operasyonu kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) üstün başarısıyla bozguna uğratılan hain terör teröristler tek tek dağılmaya başladı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasından itibaren örgüt içi tartışmalar sonrasında 30'dan fazla sayıda sayıda teröristin infaz edildiği bilgisine ulaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesine yönelik stratejik ve tam teçhizatlı bir şekilde yürüttüğü Afrin Operasyonu'nun 38. gününe girmiş bulunmaktayız.

20 Ocak tarihinde başlatılarak birinci aşaması tamamlanan Afrin Operasyonu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ederek PKK terör örgütünü bozguna uğrattı.

Öyle ki, tüm bu gelişmeler sonrasında örgüt içi tartışmalar baş göstererek 30'dan fazla sayıda teröristin infaz edildiği kaydedildi.

Öte yandan Afrin bölgesinde mücadele eden Türkmen Gruplardan Muntasırbillah Tümeni Komutanı Muhammed Paşa ise Afrin Operasyonu, diğer adıyla Zeytin Dalı Operasyonu sonrasında hain terör örgütü PKK cephesinde meydana gelen bozgununun nasıl gerçekleştirdiğini ortaya koyan önemli açıklamalar gerçekleştirdi. İşte, en yeni gelişmeler..

Şubat ayı başında Cinderes ve Raco’da Afrin’li terör örgütü mensupları ile Kandil bölgesinden gelen teröristler arasında gerginlik yaşandı, ardından yaşanan bu gerginlik Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun başarılı bir şekilde ilerlemesi sonrasında PKK cephesinde bozguna uğrama noktasına gelinerek örgüt içi tartışmalar yaşandı.

PKK, Afrin bölgesinde kahraman askerimiz tarafından bozguna uğramasıyla birlikte 30’dan fazla teröristi infaz ederek, Raco ve Cindere’sine yeni sorumlular atadı.

Bu doğrultuda erörist elebaşı Cemil Bayık, Raco bölgesi için Hüseyin Gabar adlı teröristi Afrin’e gönderirken, Cinderes bölgesi için de Mani Agid’i görevlendirdi.

OPERASYONLAR KILI KIRK YARARAK HESAPLANDI

Afrin’de savaşan Türkmen Gruplardan Muntasırbillah Tümeni Komutanı Muhammed Paşa, PKK cephesinde yaşanan bozgunu anlattı.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre PKK işgalindeki köyleri en fazla 2.5 saatlik operasyonla özgürleştirdiklerini söyleyen Paşa, TSK’nın sivil hasassiyeti sebebiyle yerleşim birimlerine dönük operasyonların adeta kılı kırk yararak hesaplandığını belirtti.

AFRİN CEPHE HATTINDA YAŞANAN BÜYÜK GELİŞMELER

Paşa, cephe hattında yaşananları şu sözlerle özetledi: “Bize harekât emri verilmesiyle terör örgütünü köylerden birkaç saat içinde söküyoruz.

İlk başlarda tuttukları yüksek noktalardan ilerleyişimizi durdurmaya çalışıyorlardı ancak şimdi tünel, sığınak, keskin nişancı ve tüm güzergahı mayınlayarak mesafe almamızı engellemeye çalışıyorlar.

ŞU ANA KADAR 130’DAN FAZLA NOKTAYI TEMİZLEDİK

Son 2 haftadır sivillerin arasına gizlenen kadın ve erkek teröristler intihar timi olarak görev almaya başladı. TSK, girilecek yerleşim birimlerinde sivillere dönük her ihtimali hesaplayarak hareket etmemizi istiyor.

Bu durum belki gecikme gibi gözüküyor ancak sergilenen hassasiyet bölge insanında ciddi saygı ve güven uyandırıyor. Şu ana kadar 130’dan fazla noktayı temizledik.

AFRİN’DEKİ TERÖRİSTLERİN 3’TE 1’İ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Cephe genelinde sayıları 6 bin 500 ila 7 bin arasında değişen PKK’lılardan 2 bini öldürüldü. Bu rakam, Afrin kadrosunun 3’te 1’ine tekabül ediyor.

Ayrıca Cinderes ve Raco’ya şov amaçlı gelen Şebbiha ve Şii militanlardan bazıları da son 3 gündeki operasyonlar sonucu etkisiz hale getirildi.

Kaynak: yenişafak