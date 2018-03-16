Afrin Operasyonu'nda kullanılmak üzere dev sistem geliyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından, askerlerimizin başarılı ilerleyişine hız kesmeden devam ettiği Afrin Operasyonu'na ilişkin önemli açıklamalar gerçekleştirildi.

Bakan Canikli'nin açıklamaları doğrultusunda, Afrin şehir merkezine doğru yaklaşıldıkça uzaktan kumandalı iş makinelerinin kullanımının daha da artırılacağını ve askeri fabrikalarda 5 kilometre mesafeden kontrol edilebilir bir sistem geliştirilecek.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Meclis'te basının sorularını yanıtlayarak kahraman askerlerimiz tarafından stratejik ve tam teçhizatlı yürütülen Afrin Operasyonu'ndaki gelişmeler hakkında ışık tutacak önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Bakan Nurettin Canikli; insansız iş makineleri hakkında detaylar vererek, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun da desteğiyle sürdürülen Afrin Operasyonu'nda şehir merkezinde uzaktan makineli iş makinesi kullanıldığını ifade etti.

Bununla birlikte Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılmaya başlayacak uzaktan kumandalı kara savaş araçları konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Canikli'den alınan bilgiler kapsamında; bölgenin güvenliğini muhafaza etmek ve hain terör örgütlerinden arındırılmak hedefiyle başlatılan ve sürdürülmeye devam eden Afrin Operasyonu'nda kumandalı iş makinelerinin kullanımının daha da artırılacağının, hatta askeri fabrikalarda 5 kilometre mesadefen kontrol edilebilir bir sistemin de geliştirilmeye başlandığının müjdesi aktarıldı.

Öte yandan üretimi gerçekleştirilen korvet tasarımlarının tamamen yerli ve milli olduğunu vurgulayan Canikli, silah sistemlerinin de önemli bir bölümünün yer olduğu bilgisini paylaştı.

5 KİLOMETRE MESAFEDEN KONTROL EDİLEBİLİR BİR SİSTEM



Çatışma alanlarında bu makinelerinin yapması gereken işlerin olduğunu, operatörlerin riske edilmemesi için söz konusu makinelerin devreye alındığını ifade eden Canikli, "Bu projeyi de biraz daha geliştiriyoruz.

Uzaktan kumandalı iş makinelerinin yanında uzaktan kumandalı kara savaş araçlarını geliştirmekteyiz. Afrin şehir merkezine yaklaştıkça bu uzaktan kumandalı iş makinelerini daha fazla kullanacağız.

Şu anda askeri fabrikalarda 5 kilometre mesafeden kontrol edilebilir bir sistem geliştiriyoruz." şeklinde sözlere yer verdi.

AKTİF KORUMA SİSTEMLERİ MART AYINDA TANKLARA MONTE EDİLECEK

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, savunma sanayinde dünyanın henüz yeni geliştirmeye çalıştığı aktif koruma sistemlerini Mart ayında tanklara monte etmeye başlayacaklarını bildirdi.

TANKA ATILAN MÜHİMMATI İMHA EDECEK SİSTEM GELİYOR

Sistemin tamamen yerli olduğuna işaret eden Canikli, şunları söyledi:

Sistem, tanka yönelik mühimmat ateşlendiğinde radarlarıyla mühimmatı tespit ediyor, hızı ile birlikte izlemeye alıyor ve tanka ulaşmadan belli bir mesafede tankın üzerinden atılan bomba ile bu mühimmatı havada imha ediyor.

Bu sistemin adı PULAT. Bu sistem, atılan mühimmatı 8-10 metre mesafede karşılıyor. Ayrıca AKKOR adlı başka bir sistem var. O da atılan mühimmatı 100 metre mesafede karşılıyor. Aynı S400'lerin çalışma mantığında.

SOFİSTİKE VE SAVAŞ KABİLİYETİ BULUNAN MİLGEM PROJESİ DETAYLARI

Milli Gemi (MİLGEM) projesinin son derece sofistike ve savaş kabiliyetinin bulunduğunu ifade etti. Canikli, "Proje kapsamında şu an 5. korvet kızakta. 6, 7, 8'i de kızağa çıkaracağız yakında.

İstanbul Tersanesi'nin kapasitesi belli. Sivil tersanelere de iş verilecek. Özellikle dünyadaki, Akdeniz'deki son gelişmeler, bizim denizde çok güçlü savaş gemilerine ve denizaltılara sahip olma gereğini ortaya çıkarıyor.

Bir de mevcutların yenilenmesi gerekiyor. Bu çerçevede bunları hızlı bir şekilde yapıyoruz. Daha da önemlisi yurt dışından da korvetler ve denizaltılar için çok önemli siparişler var.

Hatta deniz kuvvetleri için yaptığımız bir gemiyi satın almak isteyen bir ülke dahi var. Satmıyoruz, çünkü bize lazım." şeklinde konuştu.