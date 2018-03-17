Afrin merkezinde operasyon başladı!

TSK'ya bağlı Özel Kuvvetler Afrin ilçe merkezinde operasyona başladı.

Tamamen kuşatılmış durumda olan Afrin kent merkezine TSK'ya bağlı Özel Kuvvetler ve ÖSO birlikleri akşam saatlerinde giriş yaptı. İlçe merkezinde operasyonlar başladı.

Geçtiğimiz günlerde tamamen kuşatılan Afrin ilçe merkezinden sivillerin çıkması için 3 kilometrelik bir koridor açılmıştı. Birkaç gün içerisinde binlerce sivil, terör örgütü PYD/PKK'nın tehditlerine rağmen Afrin ilçe merkezini terk etmişti.

ERDOĞAN İŞARETİ VERMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada Afrin'in düşmesinin an meselesi olduğunu söylemişti. Erdoğan'ın konuşmasından saatler sonra Özel Kuvvetler Afrin'e girdi.

Kaynak: AA