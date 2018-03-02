Afrin Harekatı'nda 42. gün: Operasyon hız kesmeden devam ediyor

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 41 gün geride kalırken, öldürülen terörist sayısı 2295'i buldu. Afrin kırsalındaki 1083 rakımlı tepede, tünellerden çıkan terörist grup, güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırdı.

Çatışmada 8 asker şehit oldu, 20 asker, 3 Polis Özel Harekat mensubu ve 3 korucu yaralandı.

09:39 Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2295 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

09:01:Zeytin Dalı Harekatı'nda, ATAK helikopterleri ile yapılan atışlar sonucu, Afrin'in batısında tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi

08:51: Yaralı asker, polis ve korucu sayısı 26'ya çıktı.

TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı 42. gününe girerken. Dün bölgeden gelen acı haber tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı.

Afrin’in kuzeybatı kırsalında, Hatay’daki Akbaba Hudut Karakolu’nun karşısına düşen Mehmedli, Bilalko ve El Maski köylerinin arasındaki 1083 rakımlı tepeye dün sabah teröristler sızma girişiminde bulundu. Jandarma ve Polis Özel Harekât timleri ile korucular, teröristleri püskürttü.

TÜNELLERDEN SIZIP AĞIR SİLAHLARLA SALDIRDILAR

Ancak sisli havayı fırsat bilen 100 kişilik PYD/PKK’lı terörist grup, öğle saatlerinde bu kez kalın beton duvarlarla örülmüş tünellerden sızmaya çalıştı. Teröristler omuzda taşınan füze, roketatar ve doçkalarla saldırdı. Güvenlik güçleri anında karşılık verdi.

ATAK HELİKOPTER İSABET ALDI

Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, 1083 rakımlı tepe, sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

Hava desteği ve yaralıların tahliyesi için kalkan ve bölgeye ulaşan ATAK helikopterler de teröristler tarafından saldırıya uğradı. İsabet alan bir helikopter, bölgeye iniş yapamayarak geri çekildi.

CAN VERDİLER GEÇİT VERMEDİLER

Tünellerden çıkan kalabalık terörist grupla kıyasıya çatışmaya giren Mehmetçik, canı pahasına tepeyi savundu. Şiddetli çatışmada şehit ve gaziler veren Mehmetçik stratejik öneme sahip Keltepe'yi teröristlere bırakmadı.

Teröristlerin ateş noktalarının radarlar ile tespit edilmesinin ardından F-16’lar havalandı. Jetler teröristlerin bulunduğu bölgeler ve kaçış noktalarına bomba yağdırdı.

Bombardımından sonra bölgeye inen helikopterler, durumu ağır olan yaralıları alarak Hatay ve ilçesi Kırıkhan’daki hastanelere getirdi.

22 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 8 ASKER ŞEHİT, 13 ASKER YARALI

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), gece peş peşe 2 açıklamayla 8 askerin şehit olduğunu, 13 askerin yaralandığını açıkladı.

İlk açıklamada, “5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 7 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır” denildi. Kısa süre sonra gelen ikinci açıklamada ise 3 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı bildirildi.

Şehit sayısı 8’e, yaralı sayısı 13’e yükseldi. Çatışmada 2 ÖSO askeri şehit oldu, 2’si yaralandı. 22 terörist etkisiz hale getirildi. 1’i yaralı 2 terörist sağ ele geçirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GENELKURMAY BAŞKANI AKAR'I ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de yaşanan çatışmaya ilişkin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'yu telefonla arayarak bilgi aldı. Erdoğan, 8 askerin şehit olmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

TAKVİYE BİRLİK GÖNDERİLDİ

Yoğun çatışma üzerine bölgeye takviye birlikler gönderildiği öğrenildi. Sınır hattında konuşlu fırtına obüsleri ile çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) bölgeyi ateş altına aldı. ATAK helikopterleri de hava desteği için bölgeye gönderildi.

Bu sırada bir ATAK helikopterinin yerden açılan ateş sonucu hasar aldığı ve bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı ileri sürüldü.

Bir yandan da savaş uçakları bölgeyi yoğun şekilde bombaladı. Savaş uçaklarının taarruzu sonrası bölgeye inen helikopterler ağır yaralıları tahliye ederek Hatay’daki hastanelere taşıdı.

OPERASYON HIZLANACAK

2016 yılında Güneydoğu’daki terör örgütü PKK’nın hendeklerine karşı yapılan meskûn mahal operasyonlarında önemli tecrübe kazanan, her türlü doğa koşulunda 24 saat operasyon kabiliyetine sahip özel eğitimli JÖH ve PÖH timleri, ‘şahin gözler’ sayesinde teröristlerin bölgede gece sızmalarına karşı da önlem alıyor.

Timler ‘şahin göz’den gündüz de lazer işaretleyici olarak yararlanıyor. Güvenlik kaynakları, bu timlerin de dahil olmasıyla Suriye’deki Zeytin Dalı harekâtının daha da hızlanacağını kaydetti.