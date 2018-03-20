Oda oda aranıyor...

Afrin ilçe merkezinde bulundu oda oda aranıyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 60 güne girildi. Afrin kent merkezinde kontrol sağlandı. Bölgede tuzaklanan mayınlar temizleniyor. Siviller Afrin'in merkezine dönmeye başladı. AFAD ekipleri halkın ihtiyaçlarını gideriyor.

YENİ TÜNELLER TESPİT EDİLDİ

Habertürk TV'den Osman Girgin Afrin'deki son durumu anlattı. Girgin, "Afrin kent merkezinde yeni tüneller bulundu. Teröristler her noktayı tuzaklamış durumda. Afrin'den çıkış yapmayan teröristler olabilir. Güvenlik güçleri bu ihtimalin üzerinde duruyor. Teröristlerin sivillerin arasına saklanarak şehirden kaçma ihtimali de değerlendiriliyor." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 3647 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin Harekatı'nda 3647 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Erdoğan, Afrin harekatının askeri ayağının büyük ölçüde tamamlandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA