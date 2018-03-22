Afrin Kontrol Altında
Afrin Harekatında 4 köy daha temizlendi.
TSK ve ÖSO, Afrin'in Baay, Kafer Nabu, Başufah ve Burj Haydar köylerini teröristlerden temizledi.
Kaynak: AA
TSK ve ÖSO, Afrin'in Baay, Kafer Nabu, Başufah ve Burj Haydar köylerini teröristlerden temizledi.
Kaynak: AA
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