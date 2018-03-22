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22 Mart 2018 19:02 | Son Güncelleme: 22 Mart 2018 19:07

Afrin Kontrol Altında

Afrin Harekatında 4 köy daha temizlendi.

Afrin Kontrol Altında

TSK ve ÖSO, Afrin'in Baay, Kafer Nabu, Başufah ve Burj Haydar köylerini teröristlerden temizledi.


Kaynak: AA

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