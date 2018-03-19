Afrin destanında neler yaşandı?

Zeytin dalı harekatının 58. gününde Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart günü Türk Ordusu ve Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından kent merkezinde kontrolü sağladı! Peki 58 günde neler yaşandı?

Afrin, Zeytin Dalı harekatı kapsamında 18 Mart günü kontrol altına alındı. Peki o zamana kadar Afrin'de neler yaşandı?

58 gün önceydi. 20 Ocak günü harekata başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri şehit verme pahasına hiçbir sivile zarar vermeden emin adımlarla hedefine ilerliyordu. Afrin'deki terör örgütlerini temizleyerek ilerliyen Türk Silahlı Kuvvetleri bu kutlu zaferi milletimize Çanakkale Zaferi'nin 103. yılında armağan etti.

Zeytin Dalı harekatı 58. günde tamamlanarak Afrin merkezi kuşatıldı. Başarıyı getiren TSK birlikleri, JÖH, PÖH ve ÖSO güçleri tarafından zafere ulaşıldı. Bölgede operasyon yapan hiçbir devletin göstermediği halka yönelik “vicdani ve ahlaki” hassasiyet ise terör örgütünün kalkanını düşürdü. Suriye'de katliamlar sürerken Türkiye, sivillere zarar vermeden, şehit verme pahasına harekatı başarıyla tamamladı.

Kurtarılan köyler

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesinin doğusu ile Racu-Bülbül-Şeran beldeleri üçgeninde yer alan, Yukarı Gulyan, Aşağı Gulyan, Berbant, Göbek, Öksüzlü, Guebek, Abraz, Şeyh Kulu, Hasan Deirli, Çorba Ovası, Samatek, Kodlaki, Anbarlı, Saghir Obası, Kalilene, Açoni, Dik Obası, Zivenko, Heşelik, Hacıhasanlı, Rahmanlı, Dalyanlı, Rutanlı, İki Ahır, Beremci, Selo, Arap Uşağı, Katranlı, Kuzrayhil köylerini teröristlerden kurtardı.

Gündem 19 Mart 2018 14:47 Duygulandıran sözler: Hep sizi bekledik!Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılan Afrin'deki sivillerin bir kısmı özgürlüklerine kavuşmanın sevincini yaşarken, bazıları da yıllardır göremediği evladının yolunu gözlüyor.

Afrin operasyonunda toplam 46 askerimiz şehit olmuştur. Yaralı asker sayısı 225'tir. Harekat kapsamında da toplam 3 bin 603 terörist de etkisiz hale getirildi.

Şehitlerimizin İsimleri,

Kaynak: ajanshaber