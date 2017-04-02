Afrika'yı Trabzon'da yaşadılar

Trabzon'da, Afrikalı Öğrenciler Derneğince "Afrika'yı Trabzon'da yaşıyoruz" etkinliği düzenlendi.

Meydan Parkı'ndaki etkinlik kapsamında açılan stantların yanı sıra Afrika'yı anlatan fotoğraf sergisi, el sanatları ve bu kıtaya özgü yiyecekler vatandaşların beğenisine sunuldu.



Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Cansuyu Derneği tarafından desteklenen etkinlikte, Somali, Tunus ve Afrika'daki ülkelerinden gelen ve Karadeniz Teknik Üniversitesinde eğitim gören 220 öğrenci de kurulan platformda şiir okudu, tiyatro sergiledi.



Öğrencilerin, Afrika'nın kralları ile ilgili gösterisi ise vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.



Trabzon Afrikalı Öğrenciler Derneği Başkanı Moustapha Aminou Tukur, yaptığı konuşmada, Anadolu'nun yüzyıllarca farklı kültür, dil ve dinlere yurt olduğunu anımsattı.



Tukur, şunları kaydetti:



"Bu topraklara hiç de yabancı olmayan farklılıkların bir arada yaşamasını, Yunus Emre 'Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü' diyerek ne güzel ifade etmiştir. Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'nın 'bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar' sözünden yola çıkarak daha yaşanılabilir bir dünyanın temellerini atarak, hakça, adilce, insan onuruna yakışır bir dünyayı hep birlikte kuracağız inşallah."



Etkinlik, dans gösterileri ve şarkılarla sona erdi. Afrikalı öğrencilerin kemençe eşliğinde oynadığı horon büyük ilgi topladı.