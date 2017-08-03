Afrika'ya sağlanan kalkınma yardımı 3 milyar dolara yaklaştı

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Son 10 yılda ülkemizin kıtada yürüttüğü insani yardım ve teknik işbirliği projeleri ile Afrika'ya sağlanan toplam resmi kalkınma yardımı, 3 milyar dolara yaklaşmıştır."dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Ekonomik, sosyal, idari ve kültürel pek çok alanda bugüne kadar kalkınmaya yönelik 20 binin üzerinde proje gerçekleştiren TİKA'nın sahip olduğu 58 ülke ofisinin 24'ü Afrika'da bulunmaktadır. Son 10 yılda ülkemizin kıtada yürüttüğü insani yardım ve teknik işbirliği projeleri ile Afrika'ya sağlanan toplam resmi kalkınma yardımı, 3 milyar dolara yaklaşmıştır. TİKA'nın Afrika'daki proje sayısı yılda 400'ün üzerine çıkmıştır." dedi.



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) işbirliğinde 200 üniversite öğrencisinin 5-30 Ağustos'ta 18 Afrika ülkesini ziyaret edeceği Afrika Tecrübe Paylaşım Hazırlık Programının kapanış etkinliği, TİKA Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Etkinlikte konuşan Çavuşoğlu, program kapsamında 200 üniversite öğrencisinin 18 Afrika ülkesine gönderilerek, bölgelerde devam eden çeşitli kalkınma ve insani yardım projelerinde gençlerin tecrübe ve gönüllülük bilincinin geliştirilmesinin sağlanacağını belirterek, geçlerin, TİKA'nın yanı sıra yerel ve uluslararası kuruluşlarla da iletişim geçerek, kıtaya ilişkin bilgilerinin, sosyal ve kültürel etkileşimlerinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.



Çavuşoğlu, devlet ve millet olarak Türkiye'nin geleceğini, dünyada daha etkili bir konuma taşımak için yoğun bir faaliyet içerisinde olduklarını, bu çalışmaların başta yakın bölgeler olmak üzere pek çok kardeş ve dost ülkeyle ilişkileri ileri seviyelere götüreceğini ifade etti.



Kadim medeniyet coğrafyasının bir parçası olan Afrika'nın, Türkiye'nin aktif diplomasisinde daha merkezi bir konuma geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Afrika'ya en fazla resmi ziyaret gerçekleştiren Türk siyaset adamı olan Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı dönemindeki girişimleri ile 2005 yılı ülkemizde 'Afrika Yılı' ilan edilmiş, devamında ilişkiler her alanda derinleşmeye başlamıştır. 2008 yılından itibaren Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olan ülkemiz, 15'inci asırdan bu yana Afrika'da devam eden sömürgeci zihniyetin inşa ettiği kalıpları kırmak, adalet, hakkaniyet ve güvene dayalı yeni bir ilişki zemini oluşturmak için tüm kurumları ile kıtada çaba göstermektedir." şeklinde konuştu.



Çavuşoğlu, bu kapsamda TİKA'nın da Afrika'daki faaliyetlerine hız verildiğini belirterek, "Ekonomik, sosyal, idari ve kültürel pek çok alanda bugüne kadar kalkınmaya yönelik 20 binin üzerinde proje gerçekleştiren TİKA'nın sahip olduğu 58 ülke ofisinin 24'ü Afrika'da bulunmaktadır. Son 10 yılda ülkemizin kıtada yürüttüğü insani yardım ve teknik işbirliği projeleri ile Afrika'ya sağlanan toplam resmi kalkınma yardımı, 3 milyar dolara yaklaşmıştır. TİKA'nın Afrika’daki proje sayısı yılda 400'ün üzerine çıkmıştır." dedi.