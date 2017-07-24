Afrika'nın en büyük pazarında kepenkler indi

Etiyopya'daki kepenk kapatma eylemlerinden, kıtanın en büyük pazarı olarak nitelendirilen Merkato Pazarı da etkilendi. İşletmeler, vergi artışına neden olan düzenlemeyi protesto için kepenk indirdi.

Afrika'nın en büyük pazarı olarak bilinen, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Merkato Pazarı'nda, küçük işletmeler vergi artışına neden olan yeni düzenlemeyi protesto için kepenk indirdi.



Pazarda tahıl satan Fantu Bedaso, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bana koydukları vergiyi ödeme imkanım yok. Daha önce bin 500 birr (230 lira) vergi ödüyordum ama şimdi daha fazla ödememi istiyorlar." dedi.



"BU KADAR KAZANMIYORUM Kİ..."



Vergi müfettişlerinin kendisi için günlük 5 bin birr (770 lira) gelir elde ettiği değerlendirmesinde bulunduklarını aktaran Bedaso, "Ben bu kadar para kazanmıyorum ki... Bazen 50 birr (7,5 lira) kazanıyorum. Bazen hiç müşterinin gelmediği de oluyor." ifadelerini kullandı.



Sabah saatlerinde eyleme katılarak dükkanını kapattığını dile getiren Bedaso, öğleden sonra polisin gelerek kendisini dükkanını açmaya zorladığını öne sürdü.



"ŞİKAYETLERİMİZE YANIT ALAMADIK"



Bedaso, hükümetin gelirlerin tespitiyle ilgili büyük bir yanlış yaptığını savunarak, yetkililere ilettikleri şikayetlere henüz bir cevap alamadıklarını belirtti.



Öte yandan, binlerce irili ufaklı dükkanın olduğu pazarda birçok eylemcinin diğer iş yeri sahiplerini yarın toplu kepenk kapatmaya ikna etmek amacıyla bildiri dağıttığı öğrenildi.



Etiyopya Gelir ve Gümrük İdaresi, yeni düzenleme kapsamında küçük işletmelere gönderdiği müfettişler aracılığıyla işletmelerin ortalama gelirini yeniden tespit ederek, iş yerlerinin ödeyeceği yeni vergi sınırını belirledi.



Vergi oranının yüksek olmasına tepki gösteren pek çok esnaf, şikayet için gittikleri vergi dairelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.





