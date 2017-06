Afrika’nın en büyük pazarında bayram hazırlığı

Etiyopyalı Müslümanlar, Ramazan Bayramı için Afrika’nın en büyük pazarı olan ve her çeşit ürünün bulunduğu Merkato Pazarı’nda buluştu.

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da bulunan ve Afrika’nın en büyük pazarı olarak gösterilen Merkato Pazarı’na bayram öncesinde yüz binlerce insan akın etti.



Akla gelebilecek her çeşit ürünün satıldığı bu pazar her bayram öncesinde giysi, gıda ve hediyelik eşya almak isteyen Etiyopyalıların uğrak yerlerinden biri.



Binlerce dükkanın ve on binlerce işçi ve işportacının çalıştığı Merkato’da; meyve sebzeden giyime, ayakkabıdan hırdavata, ev eşyasından oyuncağa, kahveden baharata hemen her şeyi bulmak mümkün.



Ucunun nereye çıktığı tahmin edilemeyen, arabalardan ve eşeklerden zaman zaman yürümenin zorlaştığı sokaklardaki esnaf ve işportacılar ise bayramın gelmesi sebebiyle halinden memnun.



Her gün yüzbinlerce insanın ziyaret ettiği pazarda, 40 yıldır iş yapan ve tıklım tıklım dolu küçük bir giysi dükkanın sahibi olan Legesse Debela ise bayram hazırlıklarına aylar öncesinden başlayanlardan.



Beklediği müşteriyi bulduğunu ve hazırlıklara çok önceden başlattığını anlatan Debela, “Her gün ortalama 500 kişi dükkanıma ayak basıyor. Müslümanlar dükkanıma bayramı mutlu geçirmek için geliyor.” diye konuştu.



Bayram hareketliliğinin diğer zamanlara göre çok net hissedildiğini ifade eden Debela, pazarın büyüklüğünün birçok sorunu da beraberinde getirdiğini belirtti.



Debela, “Merkato gittikçe tıklım tıklım oluyor. Park alanları azalıyor ve bu şimdilerde en büyük sorun. Yollardaki işportacılar da ayrı bir kalabalık oluşturuyor.” dedi.



Bayram alışverişi için Merkato’da bulunan Necad Yasin ise pazara yeni kıyafetler almaya geldiğini söyledi.



Yasin, “Bayram hazırlıkları yapıyoruz, iyi gidiyor. Buradaki Müslümanlar her bayramdan önce alışveriş yapmaya çıkarlar.” dedi.



Bayram için güzel kıyafetler almaya çalıştığını dile getiren Yasin, “Bütün ay oruç tutuyoruz ve herkes sonunda güzel bir bayram kutlamak istiyor.” ifadelerini kullandı.



Yasin, bayramda her türlü hazırlıkları tamamladıktan sonra ise yakınlarıyla bir araya gelip mübarek bayramı kutladığını dile getirdi.



Asıl adı Addis Mercato olan pazarın ismi İtalyanca pazar anlamına gelen mercato kelimesinden geliyor. İtalyan güçlerinin 1930’larda başlattığı işgal girişimi sonrası yeri değiştirilen bu eski pazar, farklı türde ürünlerin kümelendiği onlarca sokaktan oluşuyor.



Pazarı kendi yaşadıkları muhitten uzak tutmak isteyen İtalyanların sonradan kendileri için inşa ettiği “Piazza” çarşısı ise görece lüks mağazalarıyla bugün hala halka hizmet etmeye devam ediyor.



Sokaklarına adım atıldığı andan itibaren kalabalık ve koşturmacayla halkı karşılayan Merkato’da eskiden yoğun olan Arap tüccarlar ise zaman içerisinde yerini yerli tüccarlara bırakmış.