Afrikalılara yerli iş makineleri tanıtılacak

Yaklaşık 250 yerli iş ve inşaat makinesi imalatçısı, Afrika'da faaliyet gösteren 400 firma temsilcisinin de aralarında bulunacağı yabancı karar vericilerle Antalya'da gerçekleştirilecek fuarda bir araya gelecek.

Yaklaşık 250 yerli iş ve inşaat makinesi imalatçısı, Afrika'da faaliyet gösteren 400 firma temsilcisinin de aralarında bulunacağı yabancı karar vericilerle Antalya'da gerçekleştirilecek fuarda bir araya gelecek.



Boğaziçi Fuarcılık Genel Müdürü Utku Bengisu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa sadece yerli imalatçıyı kapsayan "İş ve İnşaat Makineleri Fuarı"nın 4-7 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirileceğini söyledi.



İş ekipmanları, beton, asfalt-yol, maden-taş, tünel, forklift taşıma makineleri ve vinçlerle makine yedek parçalarının tanıtılacağı fuarda ithalatçıların bulunmayacağına işaret eden Bengisu, ana teması "Afrika'yı keşfetmek" olan fuarın Anadolu'nun birçok şehrindeki yerli üreticiyi Afrikalı iş adamlarıyla buluşturacağını kaydetti.



Afrika'dan 400 iş adamının fuara katılacağını anlatan Bengisu, şöyle devam etti:



"Fuarımıza, iş ve inşaat makineleri sektöründe Etiyopya, Nijerya, Uganda, Sierra Leone gibi ülkelerde faaliyet gösteren büyük firma temsilcilerini davet ettik. Yerli üreticimize Antalya'da Afrika, Orta Asya ve Orta Doğulu firmalara makinelerini gösterme imkanı sunuyoruz. Küçük ve orta ölçekli firmalar, kolay kolay gidemeyecekleri birçok ülkeden gelen konuklara makinelerini gösterme ve birebir görüşme şansı bulacaklar. Bu vesileyle turistik açıdan Antalya'yı yeni bir hedef kitleye tanıtmış olacağız."



MİNİMUM 250 MAKİNENİN SATIŞINI HEDEFLİYORUZ



Bengisu, sektörün büyük ve güçlü firmalarının fuara katılacağının altını çizerek, yurt dışına açılmaya çalışan firmalar için organizasyonun önemine dikkati çekti.



Fuar alanı tahsisinin Türk lirası üzerinden yapıldığını dile getiren Bengisu, "Normalde bu sektörde Türkiye çok güçlü bir pazar. Bu pazarın yüzde 80'i yabancı firma distribütörleri tarafından alınmış durumunda. Bu fuarla yerli imalatçı Antalya'da ihracat yapabilme şansını yakalayacak. Yerli olarak ilk kez böyle bir fuar yapılacak. Şu anda 142 firmayla fuar için sözleşme imzalandı. 200'ün üstünde firmanın bu fuara katılımını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Toplamda bin yabancı karar vericinin 40 bin metrekarelik kapalı, 35 bin metrekarelik de dış alana sahip Anfaş Fuar Merkezi'ndeki fuara gelmesini hedeflediklerini belirten Bengisu, "Minimum 250 makinenin fuardan sonraki 90 gün içinde satışını hedefliyoruz. Örneğin bu fuar açılmadan, geçen ay Etiyopya'ya 3 forklift satışına vesile oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Bengisu, fuarı 2 yılda bir gerçekleştirmeyi ve bir sonrakinde hedef bölge olarak Güney Amerika'yı eklemeyi planladıklarını, talep üzerine 2 yıl sonra gerçekleştirecekleri fuara saç kesme ve metal makinelerinin de ekleneceğini söyledi.