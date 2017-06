Afrikalı çocuklar okula en uzak, ölüme en yakın olanlar

Hayata en erken gözlerini yuman, okul sıralarından ve çocukluklarından en fazla mahrum olanlar Afrika kıtasının çocukları.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu (STK) Save the Children'ın, her yıl 16 Haziran'da kutlanan Afrikalı Çocuklar Günü öncesinde yayınladığı "Çalınan Çocukluklar" adlı raporu, kıtadaki çocukların içler acısı halini verilere yansıtıyor.



Raporda, dünya genelindeki yaşıtlarına kıyasla Afrika kıtasındaki çocukların çeşitli hastalıklar sebebiyle küçük yaşta hayatını kaybettikleri, eğitim hakkından mahrum oldukları ve çalışmak zorunda bırakıldıkları vurgulanıyor.



Dünyada çocukluğun en az tehdit altında olduğu ülkeler listesinde Norveç, Slovenya, Finlandiya, Hollanda ve İsveç yer alırken en fazla tehdit altında olduğu ülkeler ise Nijer, Angola, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali, Çad ve Güney Sudan olarak sıralanıyor.



5 YAŞINI GÖREMİYORLAR



Temel sağlık hizmetlerinin yaşadıkları köy ve kasabalarda bulunmaması veya pahalı olması, Afrika ülkelerindeki çocukları sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıyor. Rapora göre, Angola, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Mali, Nijerya, Sierra Leone ve Somali'de her 10 çocuktan biri 5 yaşını göremeden hayata gözlerini yumuyor.



Çocuk ölümlerinin yüksek olduğu bu ülkelerde durumdan en fazla etkilenenler ise yoksul aileler ve etnik azınlıklar. Ölümler nedenlerinin başında ise sıtma, erken doğum, zatürre, ishal ve doğum komplikasyonları geliyor.



EĞİTİMDEN MAHRUMLAR



Sahra Altı Afrika'da 9 milyon kız çocuğu, hayatı boyunca okula gitme şansını elde edemezken, 6 milyon erkek çocuğu da tahta sıralara hiç oturamıyor.



Çad ve Somali'de ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukların yarısı okula gidemiyor. Nijer'de çocukların yüzde 55'i, Cibuti'de yüzde 61'i, Eritre'de yüzde 63'ü eğitim hakkından mahrum.



İç savaş ve kıtlığın vurduğu Güney Sudan'da ise çocukların üçte ikisi okul sıralarında dersleriyle değil dışarıda hayatla baş etmeye çalışıyor.



Savaş ve kuraklık gibi sebeplerle başka ülkelere mülteci olarak giden çocukların eğitime katılma oranı ise sıradan bir çocuktan 5 kat daha az.







ÇOCUKLARIN YARISI İŞÇİ OLARAK ÇALIŞIYOR



Raporda ayrıca Afrika ülkelerinin dünyadaki çocuk işçi oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında ilk sıralarda geldikleri belirtiliyor. Kamerun'daki çocukların yüzde 47'si, Somali'deki çocukların ise yüzde 49'u çalışıyor.



Çoğunlukla ailesinin geçimine katkıda bulunmak için çalışan çocuk işçilerin Gine Bissau'daki oranı yüzde 52. Bu oran Benin'de yüzde 53, Mali'de ise yüzde 56.



Afrika'da savaş ve iç çatışmalardan en fazla etkilenen çocuklar ise Güney Sudan, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan ve Eritre'de yaşıyor.



AFRİKA BOYNUZUNDA 600 BİN ÇOCUĞUN TEDAVİYE İHTİYACI VAR



Save the Children Doğu ve Güney Afrika Direktörü David Wright, AA muhabirine konuyla ilgili değerlendirmesinde, bu durumun düzelmesi için Afrika'daki hükümetlerin BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini yerine getirmek için çabalarını arttırması ve STK'larla iş birliği yaparak önlenebilir, tedavi edilebilir sebeplerden çocuk ölümlerinin önüne geçmesi gerektiğini belirtti.



Wright, "Tüm çocukların sosyal statüsüne, cinsiyetine, dini ve etnik kimliğine bakmaksızın sağlık, eğitim ve sosyal koruma gibi temel ihtiyaçlara layıkıyla erişimini sağlamak zorundayız." ifadelerini kullandı.



Kuraklık sebebiyle Doğu Afrika'daki durumun da kötüleştiğini vurgulayan Wright, "Afrika boynuzunda hali hazırda 17,1 milyon kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor, 600 bin çocuk ise şiddetli yetersiz beslenme sebebiyle tedavi bekliyor." diye konuştu.



Bölgede yağışların ve hasatların azalması halinde gerekli besine ulaşmanın daha da zorlaşacağının altını çizen Wright, insani yardım kuruluşlarının Somali, Etiyopya ve Kenya gibi ülkelerde yetersiz beslenme sorunun önlenmesine odaklanmayı sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.



Save the Children'ın Somali, Kenya ve Etiyopya gibi ülkelerde kuraklığa ve yetersiz beslenme kaynaklı hastalıkların tedavisine cevap vermeye çalıştığını dile getiren Wright, bölgede eğitimin devam etmesi ve su sorunu için de çalışmalar yürüttüklerini aktardı.



ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARIN ANISI YAŞATILIYOR



Afrikalı Çocuklar Günü, 16 Haziran 1976'da Güney Afrika'nın Soweto kasabasında ırkçı "apartheid" rejimine karşı protesto düzenleyen öğrencilere yapılan polis müdahalesinde hayatını kaybedenleri anmak üzere başlatıldı.



Afrika Birliği tarafından 1991'de ilan edilen bu günde, Afrika'da çocukların mağduriyetlerine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl dünya çapında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.