Afrika'da Sow üzüldü, Aboubakar sevindi

Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Kamerun, normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 tamamlanan karşılaşmada, penaltılarda Senegal'e 5-4 üstünlük kurarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.

31. kez düzenlenen turnuvanın çeyrek final mücadelesinde, B Grubu'nu lider tamamlayan Senegal ile A Grubu'nu ikinci sırada bitiren Kamerun, Franceville kentinde karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümünde iki takım da yakaladığı pozisyonlardan sonuç alamayınca, normal süre 0-0 tamamlandı.



Uzatma bölümlerinde de gol olmayınca, seri penaltı atışlarına geçildi.



Kamerun'da Benjamin Moukandjo, Ambroise Oyongo, Adolphe Teikeu, Jacques Zoua ve Vincent Aboubakar penaltıları gole çevirdi. Senegal'de ise Kalidou Koulibaly, Kara Mbodji, Moussa Sow ve Henri Saivet penaltılarda başarılı olurken, Sadio Mane topu filelerle buluşturamadı.



Kamerun, penaltılarda rakibini 5-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi.



Fenerbahçe'nin Senegalli oyuncusu Moussa Sow, yedekler arasında başladığı karşılaşmada 64. dakikada oyuna dahil oldu. Çaykur Rizespor'un Senegalli kalecisi Abdoulaye Diallo ile Aytemiz Alanyaspor'da top koşturan Senegalli savunmacı Lamine Gassama, mücadelede 120 dakika forma giydi. Beşiktaş'ta görev yapan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar 102. dakikada, Osmanlıspor'un Senegalli oyuncusu Ndiaye ise 109. dakikada oyuna girdi.



Afrika Uluslar Kupası'nda 4 kez şampiyonluk yaşayan Kamerun, yarı finalde Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Gana eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.