Afrika’da göç 20 milyonu aştı

Afrika kıtasında, mülteci, sığınmacı ve ülke içinde yerinden edinilmiş kişi sayısı, 2017’de rekor seviyeye ulaşarak 20 milyonun üzerine çıktı.

ABD merkezli Afrika Stratejik Çalışmalar Merkezi'nin hazırladığı rapora göre, kıtada, mülteci, sığınmacı ve ülke içinde yerinden edilmiş kişi statüsünde kayıtlı 20 milyonun üzerinde insan bulunuyor.



Yasa dışı göçler de dahil edildiğinde aslında bu rakamın çok daha yukarılarda olduğu tahmin ediliyor.



Mevcut verilere göre evini terk eden 20 milyonun üzerinde Afrikalının 12,7 milyon ile yüzde 63’ünü ülke içinde göçe maruz kalanlar, 6,7 milyon ile yüzde 33’ünü mülteciler, 690 bin ile yüzde 3’ünü ise sığınmacılar oluşturdu.



YÜZDE 75'İ SADECE 5 ÜLKEDEN



Rapora göre, bu üç kategorideki 20 milyonu aşkın Afrikalının yüzde 75’ini, devam eden çatışmalar nedeniyle Sudan, Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Somali ve Nijerya'dan insanlar oluşturdu.



Bu ülkeleri Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre, Burundi, Etiyopya ve Fildişi Sahilleri izledi.



Bu kapsamda en fazla iç göçün yaşandığı ülkeler Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Nijerya oldu.



En fazla mülteci veren ülkelerde de başı Güney Sudan, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre çekti.



51 İNSANİ YARDIM ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ



Afrika genelinde 44 milyondan fazla insanın acil seviyede gıda güvensizliği veya bir krizin içerisinde olduğu vurgulanan raporda, Somali, Nijerya ve Güney Sudan’daki bazı bölgelerin kıtlık riskiyle karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı.



Raporda ayrıca, sadece geçen yıl Orta Afrika Cumhuriyeti, Kenya, Mali, Nijerya, Somali ve Güney Sudan’da 51 insani yardım çalışanının öldürüldüğü ifade edildi.