Afrika Doğal Kaynaklar Haritası

Dünyadaki doğal kaynak rezervinin önemli kısmını barındıran Afrika ülkeleri, sahip olduğu zenginlikle kıtanın geleceği için umut vadediyor.

Günlük hayatta kullanılan pek çok eşyanın üretilmesi için gerekli olan değerli madenlerin çıkarıldığı kıta, petrol, doğalgaz, elmas, altın, uranyum, kobalt, platin, altın cevheri, bakır, tantal gibi doğal kaynakları barındırıyor.



Doğal kaynakları uzun yıllar yabancılar eliyle sömürülen Afrika, bugün de işlenmemiş ve yeni keşfedilen zenginlikleri sebebiyle dünyadaki dev şirketlerin gözlerini diktiği bir saha konumunda.



KOBALTIN MERKEZİ KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ



Cep telefonu ve dizüstü bilgisayarların yapımında kullanılan tantal madeninin önemli kısmı Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerden elde ediliyor.



Taşınabilir elektronik cihazların bataryalarında kullanılan kobalt madeni için de Afrika en büyük kaynak. Dünya kobalt ihtiyacının yarısından fazlasını Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşılıyor.



Dünyadaki altın ve elmas gibi değerli madenlerin çıkarılmasında da Afrika'nın payı büyük.



Botsvana, Güney Afrika ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti elmasta, Güney Afrika ve Gana ise altında önde geliyor. Botsvana, Rusya ve Kanada'yla dünyanın en büyük elmas üreticilerinden biri.







URANYUMDA ÖNEMLİ PAY NİJER VE NAMİBYA'NIN



Nükleer yakıt olarak kullanılan uranyumda da önemli payı bulunan kıtada elementin en çok çıkarıldığı yerler Nijer ve Namibya.



Dünyadaki uranyum üretiminde Kazakistan, Kanada ve Avustralya'dan sonra dördüncü sırada Nijer, beşinci sırada ise Namibya geliyor. Ülkedeki Husab uranyum projesinin tam kapasiteye ulaşmasıyla Namibya'nın dünya uranyum üretiminde 2'nci sıraya yükselmesi bekleniyor.



Araçların egzozlarındaki konvektörlerde kullanılan platin ve rodyumun önemli miktarı da Güney Afrika'dan temin ediliyor.



PETROL VE DOĞALGAZ ÜRETİMİ ARTACAK



Petrol ve doğalgaza sahip olmasına rağmen kıtadaki bazı ülkeler henüz bu kaynakları çıkartamazken Mozambik, Kenya ve Etiyopya gibi ülkelerin var olan kaynaklarını yakın zamanda kullanarak enerji sektöründe yer edineceği öngörülüyor.



Son 10 yılda 5,7 trilyon metreküp doğalgaz ve 23 milyar ton kömür keşfedilen Mozambik'in, sıvılaştırma tesisleri ve terminallerinin 2022 yılından itibaren devreye girmesiyle dünyanın önde gelen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçısı ülkelerden biri olması planlanıyor.



Nijerya ve Angola Afrika kıtasındaki petrol üretiminde başı çekerken, doğalgaz üretiminde de Cezayir, Mısır ve Nijerya önde geliyor. 2016'da petrol üretiminde Nijerya dünyada 13'üncü sırada, Angola ise 14'üncü sırada yer aldı. Aynı yıl doğalgaz üretiminde Cezayir dünyada 8'inci sırada konumlandı.



Öte yandan son yıllarda doğal kaynakların işlenmesi ve ekonomiye kazandırılmasıyla Afrika'da büyük bir büyüme görülse de söz konusu kaynaklardan elde edilen gelirler kıtadaki yolsuzluk, dev şirketlerin yaptığı gizli ve uzun vadeli anlaşmalar, çatışmalar ve siyasi krizler nedeniyle halka yansımıyor.