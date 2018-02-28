Afganistan'da hareketli saatler yaşandı tam 30 yolcu…

Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Zabul vilayetinden Kandahar vilayetine giden 30 yolcuyu kaçırdığı bildirildi.

Afganistan'ın güneyindeki Zabul Valiliği sözcüsü Dost Muhammad Nayab, militanların, Zabul vilayetinden Kandahar vilayetine giden 5'i polis 30 yolcuyu, Surh Bid bölgesinde araçlarından indirerek kimlik kontrolü yapmasının ardından kaçırdığını söyledi.

Yolcuların nereye götürüldüğünün bilinmediğini ifade eden Nayab, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.