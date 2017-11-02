Afganistan'da Türkmen komutana bombalı saldırı

Afganistan'da Türkmen komutan Nabi Güçlü uğradığı bombalı saldırıda yaralandı.

Afganistan'da Türkmen komutan Nabi Güçlü uğradığı bombalı saldırıda yaralandı.



Hulum ilçe Emniyet Müdürü Nur Muhammed Haksar, ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Hulum ilçesinde Türkmen komutan Güçlü'nün makam aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti.



Bir korumanın hayatını kaybettiği saldırıda, Güçlü ile 5 koruması, bir öğretmen ve bir öğrencinin yaralandığı kaydedildi.



Haksar, Güçlü'nün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.



Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.