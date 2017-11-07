Kabil'de televizyon kanalına saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de özel bir televizyon kanalına yönelik saldırıda 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Afgan yetkililer, özel televizyon kanalına düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmanın, saldırganların etkisiz hale getirilmesiyle son bulduğunu açıkladı.



Saldırıda 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralananların televizyon çalışanları olduğunu, saatler süren çatışma sonucu saldırganların öldürüldüğünü belirtti.



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nacib Daniş, saldırganların 3 kişi olduğunu bildirdi.



Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin kanalın giriş kapısında görevlilere ateş açtığını, diğer saldırganların bina içine girdiğini aktardı.



Saldırının hemen ardından yayın akışını kesen televizyon kanalı, saldırganların öldürülmesiyle tekrar yayına başladı.



Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.



