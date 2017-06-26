Afganistan'da Taliban saldırısı

Saldırıda 10 polis hayatını kaybetti.

Taliban üyelerinin, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Çaşt Şerif ilçesinde Selma Barajı'nın güvenliğini sağlayan polislere düzenlediği saldırıda 10 kişi öldü.



Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, militanların barajın güvenliğini sağlayan polislere silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.



Saldırı sonucu 10 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Farhad, 1 polisin yaralandığını belirtti.



Farhad, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü kaydetti.



Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.



Hindistan'ın yardımıyla yapılan Selma Barajı geçen sene hizmete açılmıştı.