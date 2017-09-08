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08 Eylül 2017 17:05 | Son Güncelleme: 08 Eylül 2017 17:06

Afganistan'da Taliban ile DEAŞ çatıştı

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinde, terör örgütleri Taliban ile DEAŞ arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Afganistan'da Taliban ile DEAŞ çatıştı

Cüzcan Emniyet Müdürü Rahmatullah Türkistani, DEAŞ üyeleriyle Taliban militanlarının, Kuş Tepe'nin Berme Huşk bölgesinde çatışmaya girdiğini söyledi.

Çatışmada, 3 Taliban militanı ile 2 DEAŞ mensubunun öldüğünü ifade eden Türkistani, 4 DEAŞ üyesiyle 2 Taliban militanının da yaralandığını belirtti.

Çatışmanın neden çıktığı bilinmezken, konuyla ilgili her iki örgüt de henüz açıklama yapmadı.

Taliban ile DEAŞ, Cüzcan vilayetinde daha önce de birkaç kez çatışmıştı.

Etiketler: afganistançatıştıdeaşsavaştaliban


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