NATO konvoyuna bombalı araçla saldırı düzenlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO konvoyuna bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necip Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kabil'in Kabil Bay bölgesinde düzenlenen saldırıda bir kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise ölü ve yaralı sayısının daha fazla olduğunu ileri sürdü.

Konvoyda yer alan yabancı askerlerden ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi verilmedi.

Gazetecilerin bölgeye girişine izin verilmiyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA