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02 Mart 2018 14:49 | Son Güncelleme: 02 Mart 2018 15:14

NATO konvoyuna bombalı araçla saldırı düzenlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO konvoyuna bombalı araçla saldırı düzenlendi.

NATO konvoyuna bombalı araçla saldırı düzenlendi

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necip Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kabil'in Kabil Bay bölgesinde düzenlenen saldırıda bir kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise ölü ve yaralı sayısının daha fazla olduğunu ileri sürdü.

Konvoyda yer alan yabancı askerlerden ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi verilmedi.

Gazetecilerin bölgeye girişine izin verilmiyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


Kaynak: AA

Etiketler: afganistan içişleri bakanlığı sözcüsü necip danişnato


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