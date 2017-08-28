Son Dakika!
28 Ağustos 2017 09:13 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2017 09:16

Afganistan'da intihar saldırısı

Helmand vilayetindeki saldırıda 13 kişi öldü.

Afganistan'da intihar saldırısı

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 13 kişinin öldüğü bildirildi.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin, Navah ilçesine bağlı Dupul bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan araç konvoyuna yaklaşarak üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini belirtti.

Aralarında sivillerin de bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Zuvak, saldırıda 19 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

Etiketler: afganistanintihar saldırısı


0Yorum Yap