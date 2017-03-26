Afganistan'da DEAŞ 3 sivili öldürdü

Terör örgütü DEAŞ, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde 3 sivili öldürdü.

Cüzcan Emniyet Amiri Abdulhafiz Haşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ üyelerinin birkaç gün önce Derzab sakini 3 sivili devlete destek verdikleri gerekçesiyle kaçırdığını belirtti.



Kaçırılan sivillerin dün akşam saatlerinde cansız bedenlerinin bulunduğunu ifade eden Haşi, sivillerin devletle herhangi bir bağının olmadığını söyledi.



Haşi, önümüzdeki günlerde bölgede terör örgütüne karşı operasyonun başlatılacağını kaydetti.