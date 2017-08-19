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19 Ağustos 2017 19:48 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2017 19:49

Afganistan'da çatışma: 5 polis öldü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'da çatışma: 5 polis öldü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 polisin öldüğü belirtildi.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin, Navah ilçesinde Taliban'a yönelik düzenlediği operasyon sırasında örgüt üyeleriyle çatışmaya girdiğini bildirdi.

Çatışmada 5 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, olayda 6 polisin de yaralandığını duyurdu.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise çatışmada 17 askerin öldüğü iddia edildi.

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