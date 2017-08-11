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11 Ağustos 2017 22:13 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2017 22:15

Afganistan'da camiye silahlı saldırı: 4 ölü, 40 yaralı!

Afganistan'ın Takhar kentinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

Afganistan'da camiye silahlı saldırı: 4 ölü, 40 yaralı!

Afganistan'ın Takhar kentinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

İl Emniyet Müdürü General Faqir Muhammed Jawzjan, yerel bir milis kuvvetine bağlı olan saldırganın, caminin içine ateş açtığını açıkladı.

Jawzjan, açılan ateş sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 40 kişinin yaralandığını ifade etti.

Milis kuvvetlerin yöneticisi ile cami Vaizi Maulvi Mafuz arasında ihtilaf olduğunu belirten Jawzjan, saldırının hedefi olan Mafuz'un yara almadan kurtulduğunu söyledi.

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