Afganistan'da camiye silahlı saldırı: 4 ölü, 40 yaralı!

Afganistan'ın Takhar kentinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Takhar kentinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 40 kişi yaralandı.



İl Emniyet Müdürü General Faqir Muhammed Jawzjan, yerel bir milis kuvvetine bağlı olan saldırganın, caminin içine ateş açtığını açıkladı.



Jawzjan, açılan ateş sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 40 kişinin yaralandığını ifade etti.



Milis kuvvetlerin yöneticisi ile cami Vaizi Maulvi Mafuz arasında ihtilaf olduğunu belirten Jawzjan, saldırının hedefi olan Mafuz'un yara almadan kurtulduğunu söyledi.