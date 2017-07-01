Afganistan'da bombalı saldırı: 9 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda dokuz sivil hayatını kaybetti.

Nangarhar valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Açin ilçesinin Bander bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan bir aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.



Hogyani, saldırıda dokuz sivilin yaşamını yitirdiğini, beş sivilin yaralandığını belirtti.



Tedavi altına alınan yaralılar arasında çocukların da bulunduğunu kaydedildi.



Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, Hogyani saldırıdan terör örgütü DEAŞ'ı sorumlu tuttu.