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26 Temmuz 2017 08:44 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2017 09:23

Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Şibe Koh ilçesi Kaymakamı Abdurahim Haydari, makam aracını hedef alan bombalı saldırıda yaşamını yitirdi.

Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü

Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehri, Şibe Koh'un Durcucan bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın Haydari'nin makam aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.

Saldırının, Haydari'nin polis karakollarını kontrol etmek için yola çıktığı anda yaşandığını ifade eden Mehri, patlamada kaymakam ve 5 korumasının öldüğünü belirtti.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Etiketler: afganistanfarahbombalı saldırıtaliban


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