Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Şibe Koh ilçesi Kaymakamı Abdurahim Haydari, makam aracını hedef alan bombalı saldırıda yaşamını yitirdi.

Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehri, Şibe Koh'un Durcucan bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın Haydari'nin makam aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.



Saldırının, Haydari'nin polis karakollarını kontrol etmek için yola çıktığı anda yaşandığını ifade eden Mehri, patlamada kaymakam ve 5 korumasının öldüğünü belirtti.



Saldırıyı Taliban üstlendi.