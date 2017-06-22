Afganistan'da bankaya bombalı saldırı: 20 ölü, 50 yaralı

Helmand vilayetinin başkenti olan Leşkergah kentinde bir banka önünde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 20 kişi öldü, en az 50 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Helmand vilayetinin Leşkergah kentinde bir bankaya düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.



Helmand Hastanesi Başhekimi Mulladad Tubakar, Helmand'ın başkenti Leşkergah kentinde yerel bir banka önünde bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 20 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.



Saldırının devlet memurları ve öğretmenlerin bankadan maaşlarını almak için beklediği sırada gerçekleştiği bildirildi.



Yaralananlar arasında sivillerin yanı sıra askerlerin de olduğu ifade edildi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.