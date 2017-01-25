Afganistan'da 36 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın güneyindeki Zabul vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonda 36 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'ın güneyindeki Zabul vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonda 36 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.



Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Zabul'un Khak Afgan ve Şemulzay ilçelerinde düzenlediği operasyonda 36 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.



Operasyonda 20 DEAŞ mensubunun yaralandığı ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.



Daha önce ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde faaliyet yürüten DEAŞ'ın, ilk kez Zabul vilayetinde de faaliyette olduğu resmi makamlarca teyit edildi.



Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde de iki yabancı uyruklu teröristin yakalandığı bildirildi.



Yetkililer, Taliban üyesi teröristlerden birinin Kazakistanlı diğerinin de İran Türkmenlerinden olduğunu vurguladı.