Afganistan'a 100'e yakın ilave personel gönderilecek

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Afganistan konusunda ilave bir muharip birlik bizim kaydırmamız söz konusu değil. Eğitici, danışman konusunda muharip olmayan personelimizin gönderilmesi söz konusu olacak." dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye, Fransa ve İtalya Savunma Bakanlarınca savunma işbirliği niyet beyanı imzalanmasına ilişkin, "Biliyorsunuz S400 hava savunma sisteminin yanında yine SAMP-T füze sistemlerinin daha iyi bir üst modelinin bu ülke firmalarıyla geliştirilmesi, Türkiye ile birlikte üretilmesi ve kullanılmasını içeriyor. Bu alandaki eksikliğimizi de büyük oranda giderecek ve yerli, milli imkanlarla hava savunma sisteminin oluşumuna katkı sağlayacak bir proje." dedi.



Canikli, "Afganistan konusunda ilave bir muharip birlik bizim kaydırmamız söz konusu değil. Onun dışında danışman ve bu pozisyonda ilave katkılarımız olacak. Eğitici, danışman konusunda muharip olmayan personelimizin gönderilmesi söz konusu olacak. 100'e yakın ilave personel gönderilmesi... Ama bunlar muharip birlik değil." diye konuştu.



'ETKİSİZ HALE GETİRİLEN BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ SAYISI 2 BİN 304'



"Özellikle Amerika Savunma Bakanı ile yaptığımız görüşmede burada YPG'nin, PKK'nın Suriye kolu olduğu, aynı yerden komuta edildiği, aynı terörist havuzundan beslendiğini hem ifade ettik hem de bunu belgeleriyle, fotoğraflarıyla kendilerine takdim ettik." diyen Canikli, şunları söyledi:



"Sadece Amerika'ya değil, İngiltere, İspanya, Arnavutluk ve başka ülkelere de hazırladığımız bu çalışmayı takdim ettik. Orada PYD'nin, YPG'nin; PKK'nın bir kolu, bir unsuru olduğunu gösteren bütün bilgi, belge, doküman, hepsi var. (Hakkari'deki saldırı) Özellikle bir tanksavar silahı ile ilgili, AT-4, onun da koalisyonun, Amerika'nın YPG'ye verdiği silahlardan olduğunu düşündüğümüzü fotoğraflarıyla birlikte paylaştık. En net şekilde, tartışmasız şekilde."



Bakan Canikli, "10 Ocak 2017'den itibaren etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü sayısı 2 bin 304. Bu gerçekten bu konuda verilen mücadelenin ne kadar başarılı olduğunu gösteren en güzel sonuçlardan bir tanesi." dedi.



Hakkari'deki terör saldırısında ele geçirilen silahlara ilişkin Canikli, şöyle konuştu:



"YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğu, aynı yerden komuta edildiği, aynı terörist havuzundan beslendiğini hem ifade ettik hem de bunu belgeleriyle, fotoğraflarıyla kendilerine takdim ettik. Sadece Amerika'ya değil, İngiltere, İspanya, Arnavutluk ve başka ülkelere de hazırladığımız bu çalışmayı takdim ettik. Orada özellikle bir tanksavar silahı AT-4'ün koalisyonun, Amerika'nın YPG'ye verdiği silahlardan olduğunu düşündüğümüzü fotoğraflarıyla birlikte paylaştık en net şekilde." ifadelerini kullandı.



'AMACIMIZ İDLİB'E HUZURUN, İSTİKRARIN GETİRİLMESİ'



TSK'nın İdlib'de gözlem noktaları oluşturma sürecine ilişkin Bakan Canikli, "Amacımız, orada huzurun, barışın sağlanması ve istikrarın getirilmesi. Bunu direkt silahla yapmadan önce diğer bütün yöntemleri de kullanıyoruz. O noktada gelinen aşama gayet tatmin edici. Gözlem noktalarının oluşturulması süreci bundan sonraki aşamada hızlanacaktır." ifadesini kullandı.



