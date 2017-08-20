Afganistan stratejisi hala açıklanmadı

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan ile ilgili yeni savaş stratejisini henüz açıklamadı.

Başkan Trump'ın, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakanı James Mattis, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile Camp David'de yaptığı üst düzey görüşmenin ardından Afganistan ile ilgili savaş stratejisini açıklamaması Afganistan'da savaşan tarafların beklentilerini artırdı.



Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın seçenekler üzerinde çalıştığını belirterek "Başkan, ABD halkına, müttefiklerimize, ortaklarımıza ve dünyaya uygun zamanda bir açıklama yapacak." dedi.



Trump da sosyal medya hesabından "Camp David'de yetenekli generaller ve askeri liderlerimizle önemli günler geçirdik. Afganistan da dahil birçok karar alındı." paylaşımında bulundu.



Ülkede Amerikan birliklerinin sayısının artırılmasıyla ilgili farklı görüşler mevcut.



ABD'nin desteklediği Kabil yönetimi, ülkedeki isyanı bastırmak için ABD birliklerinin varlığı konusunda iyimser ancak Taliban, Washington yönetimini bu hamlesine karşı uyarıyor.



Afganistan Dışişleri Bakanı Salahuddin Rabbani, birlik sayısının artırılmasının güvenlik durumunun gelişmesine katkı sağlayacağını açıklamıştı.



Kabil hükümeti de ABD'nin, Afganistan Hava Kuvvetlerini (AAF) donatmasını istiyor.



Birlik sayısının artırılması beklentisi, ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı John Nicholson'un ABD Senato Hizmetler Komitesine yılın ilk aylarında yaptığı açıklamada, Afganistan'a birkaç bin askerin daha gönderilmesi gerektiğini belirtmesinden kaynaklanıyor.



Diğer yandan, Afganistan'daki bağımsız politikacılardan Muhsin Rahmani, yaptığı açıklamada, "ABD'nin bölgedeki 15 yılında 100 binden fazla askerle ne başardığını" sorarak ülkeye ek birlik gönderilmesi fikrine karşı çıktı.



İkili Güvenlik Anlaşması (BSA) doğrultusunda Washington'ın Afganistan'da artan terörden sorumlu tutulması gerektiğini savunan Rahmani, "Amerikalıların Afganistan'da kendi planları ve gündemleri var." dedi.



Afganistan Parlamentosu Üyesi Muhammed Server Usmani de birçok Afgan gibi sorunların kökeninin Pakistan'da olduğuna inananlardan. Usmani, "ABD gerçekten terörizmi engellemek istiyorsa militanların Pakistan'daki sığınaklarını yok etmeli." ifadesini kullandı.



Afganistan Taliban'ı tarafından salı günü gazetecilere gönderilen bin 600 kelimelik İngilizce "açık mektup"ta, Trump'a ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi çağrısı yapılmıştı.



Eski özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'ın Afganistan'da görev yapan ABD askerilerinin yerini paralı askerlerin alması önerisine yönelik yazıldığı düşünülen mektupta, "Siz Donald Trump, disiplinli ABD ve NATO birlikleri, ileri teknoloji, tecrübeli askeri generaller, ardı ardına stratejiler ve güçlü ekonomi ile Afgan savaşını kazanamadıysanız, bunu paralı asker, kötü tanınan firmalar ve terbiyesiz muhbirlerle başarmanız mümkün değildir." ifadeleri kullanılmıştı.



Afganistan'da Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar da ülkedeki ABD birliklerinin sayısının artırılmasından yana değil.



Kabil'de iki hafta önce yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada Hikmetyar, ülkedeki savaş cephesinde yaşanan mevcut çıkmazla, 1980'lerin sonunda ülkedeki eski Sovyet destekli rejimin son günlerini karşılaştırdı ve Afganistan hükümetinin yabancı müttefiklerinden, "Tahran ve Moskova yanlısı" unsurlara güvenmemelerini istemişti.



"İşin gerçeği, Afganistan savaşı, ne ilave yabancı askerlerin konuşlandırılmasıyla ne de mevcut savaş stratejisiyle kazanılır." diyen Hikmetyar, bu bakımdan, zaferin, silahlı kuvvetlerin savaş stratejisi ve yapısında değişiklik gerektireceğini savunmuştu.



Afganistan'da 8 bin 400'ü Amerikalı olmak üzere 13 bin 300 yabancı askerin konuşlandığı tahmin ediliyor. ABD askerleri, Afgan kuvvetlerinin talebi doğrultusunda teröristlerle mücadele ederken geri kalan yabancı askerler de 2015'ten bu yana "eğitim, öneri ve destek" misyonunda görevli.





